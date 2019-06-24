В Петербурге построят новый корпус НИИ скорой помощи за 3,63 млрд рублей

На Будапештской улице в Петербурге построят новый корпус НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Он расположится в западной части территории этого института. В проекте предусмотрен подземный паркинг 64 места. Инвестиции в строительство составят 3,63 млрд рублей.

Росстройинвест (РСТИ) заключил государственный контракт с Фондом капитального строительства и реконструкции на возведение объекта, сообщила пресс-служба РСТИ. Строители выйдут на площадку в июле 2019 года.

ООО «БалтИнвестСтрой», которое входит в РСТИ, построит новый корпус площадью 21 тысяча м2 к декабрю 2021 года. Здание будет соединено с существующим корпусом НИИ двухэтажным переходом на уровне первого и второго этажей. В новых помещениях расположатся восемь операционных, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики, экспресс-лаборатории и другие помещения. Помимо общестроительных работ, компания выполнит чистовую отделку и обеспечит технологическим оборудованием.

Росстройинвест имеет богатый опыт работы с крупными социальными объектами медицинского назначения. Ранее компания построила новое здание Больницы имени Боткина, реконструировала Мариинскую больницу и центр восстановительного лечения «Детская психиатрия».

Метагазета