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Инвестиции (проекты)

В Петербурге построят новый корпус НИИ скорой помощи за 3,63 млрд рублей

В Петербурге построят новый корпус НИИ скорой помощи за 3,63 млрд рублей

24 июня 2019, 15:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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На Будапештской улице в Петербурге построят новый корпус НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Он расположится в западной части территории этого института. В проекте предусмотрен подземный паркинг 64 места. Инвестиции в строительство составят 3,63 млрд рублей.

Росстройинвест (РСТИ) заключил государственный контракт с Фондом капитального строительства и реконструкции на возведение объекта, сообщила пресс-служба РСТИ. Строители выйдут на площадку в июле 2019 года.

ООО «БалтИнвестСтрой», которое входит в РСТИ, построит новый корпус площадью 21 тысяча м2 к декабрю 2021 года. Здание будет соединено с существующим корпусом НИИ двухэтажным переходом на уровне первого и второго этажей. В новых помещениях расположатся восемь операционных, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики, экспресс-лаборатории и другие помещения. Помимо общестроительных работ, компания выполнит чистовую отделку и обеспечит технологическим оборудованием.

Росстройинвест имеет богатый опыт работы с крупными социальными объектами медицинского назначения. Ранее компания построила новое здание Больницы имени Боткина, реконструировала Мариинскую больницу и центр восстановительного лечения «Детская психиатрия».

 

Метагазета

 

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