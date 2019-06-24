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Инвестиции (проекты)

Западные банки профинансируют строительство ЛЭП на месторождении в Якутии

Западные банки профинансируют строительство ЛЭП на месторождении в Якутии

24 июня 2019, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЛЭП, Polymetal
Отрасль: Строительство 

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Polymetal планирует привлечь "зеленое" проектное финансирование от западных банков для проекта строительства линии электропередач на Нежданинском месторождении в Якутии, сообщил 24 июня в кулуарах 23-й Ежегодной конференции инвесторов Renaissance Capital главный исполнительный директор компании Виталий Несис, передает ТАСС.

"Применительно к западным источникам фондирования сейчас мы сконцентрированы на "зеленом" проектном финансировании. Самый яркий, готовый проект - это переход с дизельного оборудования на электрическое на Майском. Второй проект, которым мы активно занимаемся, введется проектирование, будет готов для инвестиций через год - строительство линии электропередач на Нежданинском", - сказал он.

Нежданинское - четвертое по величине месторождение золота в России, ресурсы Нежданинского - 12,4 млн унций золотого эквивалента со средним содержанием 4,5 г/т. Доказанные и вероятные рудные запасы составляют 4,4 млн унций золотого эквивалента. Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков c активами в России и Казахстане. Крупнейшие акционеры компании - группа "ИСТ" Александра Несиса (27 процентов), PPF Group Петра Келлнера (12 процентов), еще 7 процентов контролирует банк "Открытие". Free float составляет 60 процентов.

 

SakhaNews

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