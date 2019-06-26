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Инвестиции (проекты)

Деловой центр размером с "Москва‑сити" построят на месте ракетного завода в столице

Деловой центр размером с Москва‑сити построят на месте ракетного завода в столице

26 июня 2019, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Так выглядит один из вариантов эскиза главного здания Национального космического центра «РОСКОСМОС»

Так выглядит один из вариантов эскиза главного здания Национального космического центра «РОСКОСМОС»

На месте заброшенных корпусов Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (ГКНПЦ) построят деловой центр, по размеру сопоставимый с «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».

Общая площадь территории космического центра рядом с Филевским парком — около 150 гектаров. Речь о застройке шла несколько лет, сначала там предлагалось построить около 1 миллиона квадратных метров жилья, но мэрия Москвы предложение отклонила. В январе 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил создать на территории завода Национальный космический центр (НКЦ) и научно-производственный кластер.

«Теперь принято решение, что застраивать территорию ГКНПЦ будет принадлежащая столичному правительству компания «Мосинжпроект». <…> Вместо заброшенных корпусов там построят НКЦ и деловой центр с технопарками общей площадью около 2,89 миллиона квадратных метров», — говорится в статье.

По объемам застройки проект сопоставим с деловым центром «Москва-сити», где уже построено около 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

Проект планируют реализовать в два этапа. Сначала на площади 10 гектаров построят НКЦ. Для этого московская мэрия внесет в уставный капитал «Мосинжпроекта» около 25 миллиардов рублей, а «Роскосмос» – земельный участок. Завершить строительство планируют в 2022. В новый комплекс переедут головные подразделения почти двух десятков предприятий ракетно-космической отрасли, расположенных сейчас в Москве и области.

«Предполагается, что там будут работать около 20 тысяч сотрудников «Роскосмоса», а ежегодная экономия для госкорпорации составит 607 миллионов рублей», — отмечается в статье.

На втором этапе построят промышленно-общественный комплекс, еще 4 гектара выделят на строительство жилья по реновации.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, территория может получить статус особой экономической зоны, освобождающий от налогов на имущество, землю, добавленную стоимость на ввоз товара. Кроме того, предполагается снижение налога на прибыль с нарастающим итогом. Это позволит создать новые рабочие места для молодых специалистов, а также поддержать предприятие ГКНПЦ, находящееся в затруднительном финансовом положении.

Проект планируют реализовать до 2023-2025 годов. По словам Ефимова, для проекта нужно построить транспортную инфраструктуру — дополнительный мост через Москву-реку, пешеходный мост для связи с Мневниковской поймой, где будут две станции метро. Размер инвестиций на транспортно-инженерную инфраструктуру — примерно 8,5 миллиардов рублей. Общий размер инвестиций пока оценить сложно, так как точные параметры застройки еще не определены.

Строительные работы могут начать уже в этом году. По словам Ефимова, в 2019 году на проект в бюджете Москвы заложены 8 миллиардов рублей, в 2020 и 2021 годах — 8 и 9 миллиардов.

«Партнер Colliers International Владимир Сергунин оценивает размер инвестиций в 150–170 миллиардов рублей», — добавляется в статье.

 

РИАМО

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