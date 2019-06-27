Французская компания намерена построить в Узбекистане крупнейший горнолыжный комплекс в ЦА

В Министерстве инвестиций и внешней торговли состоялась встреча с руководством французской компании «Orex Loisirs». На встрече французская компания выразила намерение создать многопрофильный туристический комплекс в зоне Чарвакского водохранилища.

Было отмечено, что по оценкам экспертов, после успешной реализации уже проработанной французскими архитекторами концепции проекта, данный комплекс обещает стать крупнейшим и уникальным горнолыжным туристическим центром в Центральной Азии. Общий объем инвестиций в развитие туристической инфраструктуры составит порядка 500 миллионов долларов США, при этом планируется проложить более 60 километров горнолыжных трасс и 20 километров подвесной канатной дороги, а территория комплекса превысит 42 гектара.

По итогам встречи стороны договорились о направлении рабочей группы на место планируемой дислокации проекта для обсуждения технических вопросов. Также совместно с французскими партнёрами будет разработана Дорожная карта по совместной имплементации мер по своевременной реализации проекта.

UzReport.news