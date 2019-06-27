Оловянные перовскитные солнечные батареи помогут вывести технологию на рынок

Ученые из Суррейского университета уверены, что их новая оловянная перовскитная солнечная батарея поможет в развитии технологии и достижении экологических целей Великобритании – стать углеродно-нейтральным обществом к 2050-му.

Большинство солнечных батарей используют в качестве поглотителя света кремний. Это делает их громоздкими, тяжелыми и дорогими. Перовскиты – сравнительно новый класс материалов, способный конкурировать с кремнием. Он подходит для производства тонких, полупрозрачных устройств путем печати и других масштабируемых техник. Но перовскит содержит свинец, что делает его потенциально опасным для окружающей среды. Исследователи из Суррейского университета создали работоспособную батарею, содержащую на 50% меньше токсичного металла, сообщает sciencedaily.com. Его заменили оловом.

Результаты исследования представлены в Journal of Materials Chemistry.

Оловянная установка может поглощать инфракрасный свет также, как кремниевые батареи. Соединение системы со свинцовыми устройствами увеличивает энергетическую конверсию. Комбинированная батарея превосходит кремниевую по этому параметру.

«Мы видим, что все больше стран начинает серьезно относиться к угрозе глобального потепления, — сказала Индрачапа Бандара, ведущий автор работы. – Чтобы сохранить планету, нам нужны эффективные возобновляемые источники энергии. Исследование показало высокий потенциал оловянных перовскитных батарей. Они могут помочь странам, вроде Британии, добиться углеродной нейтральности к 2050-му».

Профессор Рави Силва, ответственный автор работы, также высоко оценивает технологию.

«Солнечные батареи позволят каждому поучаствовать в решении энергетического кризиса. Перовскитные фотоэлектрические системы – развивающаяся технология. Наш проект указывает, в каком направлении действовать для повышения эффективности, безопасности и удешевления установок», — сказал специалист.

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