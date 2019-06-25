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Инновации (разработки)

Второй инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС-2 вышел на 75% мощности

26 июня 2019 г. в 12:35 инновационный энергоблок №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 (блок №7 НВ АЭС) вышел на 75% мощности. Таким образом, на новом энергоблоке поколения «3+» началась очередная фаза освоения мощности в ходе опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ).

ОПЭ – это завершающий этап перед сдачей блока в эксплуатацию. Она является частью большого комплекса работ, и разделяется на подэтапы. Сначала идет освоение уровня мощности 40-100%, затем комплексное опробование оборудования энергоблока в течение 15-ти суток непрерывной работы на 100% уровне мощности. Освоение номинальной мощности включает в себя испытания на уровнях мощности 40, 50, 75, 90 и 100%. После освоения номинальной мощности выполняются гарантийные (сдаточные) испытания энергоблока и комплексное опробование энергоблока, а затем приемка в эксплуатацию.

Напомним, что первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (или т.н. энергопуск) состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах.

Сейчас испытания оборудования энергоблока №7 проводятся на уровне мощности 75%. После достижения каждого порога мощности на блоке осуществляются плановые испытания со сбросами нагрузки. Работы идут в штатном режиме, никаких отклонений от плана нет. Этап ОПЭ закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную 100%, и после выполнения всех сдаточных испытаний энергоблока. В эксплуатацию новый блок будет сдан в конце 2019 года.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Компания: АО "Концерн Росэнергоатом"

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