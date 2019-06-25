Энергетики установили птицезащитные устройства на линии электропередачи

Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» провели ремонтные работы на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Хопер – Казачка.



Эта линия протяженностью 90 км является одним из ключевых элементов системы электроснабжения Балашовского и Калининского районов. По ней электроэнергия поступает на подстанции 110/35/10 кВ «Соцземледелие», «Барки», «Казачка», которые питают около 8 тысяч потребителей Балашова, 15 поселков и сел, сельскохозяйственные предприятия, объекты социальной сферы, торговли и инфраструктуры мобильной связи.



В ходе ремонтных работ энергетики осуществили верховой осмотр ВЛ, заменили 190 изоляторов и установили 147 птицезащитных устройств (ПЗУ). Всего на линиях филиала «Саратовские сети» в течение года будет смонтировано 1647 подобных приспособлений. Они позволят не только обеспечивать сохранение популяций птиц, но и предотвращать возможные технологические нарушения в сети. Зачастую при гнездовании птицы используют куски проволоки, падение которых на токоведущие части оборудования может спровоцировать короткое замыкание. Установка ПЗУ не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах.



Ремонтная программа включает в себя широкий комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы объектов электросетевой инфраструктуры и электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 годов.