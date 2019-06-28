На Урале изобретен препарат, превращающий отходы в биотопливо

Младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН Анна Фейгина придумала препарат, который способен превратить отходы в безопасное биотопливо, сообщили в ведомстве.

Биодеструктор перерабатывает нефтепродукты в удобрение и биотопливо.

«Механизм действия препарата заключается в биохимическом окислении загрязнителей и использовании микроорганизмами углерода и азота в качестве единственного источника питания и размножения. Степень биодеструкции зависит от вида загрязнителя, его концентрации и технологических условий. Так, например, при однократном применении она достигает 90% для углеводородов и 70% - мазута. Бактериальные культуры, входящие в состав разработанных биопрепаратов, безопасны для человека, животных и окружающей среды», — рассказала Анна.

Изобретение Анны Фейгиной обезвреживает такие вещества, как нефть, бензин, мазут, дизельное топливо, машинные, моторные масла и относится к разряду целевых и подходит для разных организаций, будь то частная ферма или большой завод. Промышленное применение уникального препарата позволит решить актуальную проблему по очистке почв и водоемов от загрязнений экотоксикантами, в том числе при аварийных разливах. Кроме того, данная технология может использоваться для очистки резервуаров и территорий нефтеперерабатывающих заводов, заправочных станций.

В отличие от имеющихся аналогов ноу-хау уральской ученой может работать даже при минусовых температурах, что немаловажно для России, и тем самым обеспечить стабильное производство круглые сутки семь дней в неделю.

«В рамках проекта я сначала получила штаммы микроорганизмов-биодеструкторов, затем на их основе сконструировала экспериментальный образец биопрепарата и провела ряд исследований по обоснованию и оценке утилизации техногенных экотоксикантов, включая безопасность самого образца препарата», — Анна Фейгина, младший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, победитель конкурса «УМНИК» в 2016 году.

Сейчас Анне предстоит получить патент на свое изобретение и разработать опытно-промышленный образец.

Источник: Uralweb.ru