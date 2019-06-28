Около 30 поездов дальнего следования и три "Сапсана" задержано на ОЖД из-за хищения кабеля

Железнодорожники ведут работу по восстановлению графика движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Российских железных дорог.

«Специалисты Октябрьской железной дороги работают над восстановлением графика движения поездов нарушенного в результате хищения технических средств, обеспечивающих движение поездов на станции «Сходня». В результате стороннего вмешательства в работу железной дороги было задержано 26 поездов дальнего следования, курсирующих на линии Москва - Санкт-Петербург. Время задержки составляет от одного до 2,5 часов. Кроме того, задержано три поезда «Сапсан», следующих из Москвы, на время от 25 до 51 минуты. 10 пригородных поездов в сторону Москвы проследовали с задержкой от 10 минут до 1 часа 50 минут, три пригородных поезда из Москвы - от 40 минут до одного часа. Кроме того, было отменено девять пригородных поездов на участке Москва - Крюково», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Ленинградском вокзале Москвы работает девять касс для переоформления и возврата проездных документов. Пассажиров опаздывающих поездов встречают работники АО «ФПК». Проведено SMS-информирование пассажиров ряда поездов.

«Пассажиры пригородных поездов МТППК могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка». Для обеспечения транспортной доступности на участке организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин - Москва, Подсолнечная - Москва, также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково - Москва. ГИБДД направлены дополнительные наряды на станции «Крюково», «Ховрино», «Моссельмаш» для регулирования движения автобусов. Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров», - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения.

Агентство "Москва"