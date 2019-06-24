"Россети Центр и Приволжье" - 12 лет

28 июня 2019 года отмечает свой двенадцатый день рождения электросетевая компания «Россети Центр и Приволжье» (находится под управлением «Россети Центр»). За прошедшие годы компания достигла хороших производственных и экономических результатов, заняла прочные позиции на рынках передачи электроэнергии и технологического присоединения к электрическим сетям на территории девяти регионов Центрального и Приволжского федеральных округов.

Взяв старт ещё в 2007 году, компания демонстрировала высокий темп развития. За это время удалось существенно модернизировать электросетевую инфраструктуру регионов. С 2007 года были построены 19 новых подстанций 35-220 кВ: в Калужской области – подстанции Верховая и Созвездие, в Удмуртской Республике – подстанции Калашников и Пазелы, в Рязанской области – подстанция Факел, в Ивановской – подстанция Ивановская-15, во Владимирской – подстанция Семязино и Ворша, в Кировской – подстанция Заводская, в Нижегородской области - Стрелка, введенная в эксплуатацию в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. И это далеко не весь список.

«Эти 12 лет стали важным и успешным периодом в развитии энергокомпании, - комментирует генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. – С 2017 года «Россети Центр» является управляющей организацией «Россети Центр и Приволжье». Это важное решение, нацеленное на повышение эффективности предприятия и качественное взаимодействие по всем направлениям деятельности. Сегодня мы имеем устойчивый фундамент для развития электросетевого комплекса, для дальнейших изменений, внедрения новейших цифровых технологий, инвестиций и модернизации на благо потребителей. Ключевой тенденцией, определяющей развитие электросетевого комплекса на ближайшие годы, является реализация концепции «Цифровая трансформация 2030». При этом традиционным приоритетом в работе мы считаем обеспечение надежного, качественного и безопасного электроснабжения наших потребителей».

За годы работы в результате реконструкции и нового строительства в регионах суммарно введено 7 955 МВА трансформаторных мощностей и 33 411 км линий электропередачи. Таким образом, необходимыми мощностями и надежным электроснабжением были обеспечены заводы и фабрики, жилые микрорайоны и коттеджные поселки, учреждения здравоохранения, школы и садики, а также население.

Благодаря планомерной работе по модернизации сетей, системному подходу к ремонту энергообъектов, повышению квалификации оперативного персонала удалось добиться ежегодного снижения показателей аварийности. Одним из существенных достижений в работе компании стало выстраивание четкой системы ликвидации нештатных ситуаций. Стоит отметить, что проделана большая работа по повышению доступности энергетической инфраструктуры, значительно сокращены сроки процессов техприсоединения.