Управление по электроэнергетике Пуэрто-Рико подготовило план по разделению энергосистемы острова на восемь "миниэнергосистем"

Управление по электроэнергетике Пуэрто-Рико (Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, AEE / Puerto Rico Electric Power Authority, PREPA) – государственная корпорация-собственник всей электроэнергетической инфраструктуры на острове – опубликовало план модернизации энергосистемы и интеграции распределенных энергоресурсов на ближайшие 20 лет, который в том числе предусматривает разделение энергосистемы острова на восемь в значительной степени самодостаточных энергорайонов, так называемых «мини-энергосистем» (MiniGrids).

Решение о создании таких 8 изолированных «мини-энергосистем» объясняется необходимостью избежать повторения ситуации 2017 г., когда ураган «Мария» полностью разрушил энергосистему острова, оставив около 1,5 млн жителей без электричества на несколько месяцев. Примерная стоимость проекта оценена более чем в $ 14 млрд.

Также обсуждается вопрос о доведении доли ВИЭ в общем энергобалансе до 100% к 2050 г. План модернизации, в частности, предусматривает, что в течение 2019-2022 гг. должны быть введены в эксплуатацию почти 1,4 ГВт СЭС и 920 МВт накопителей энергии на базе аккумуляторных батарей.

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