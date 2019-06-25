Калининградскую область с двухдневным рабочим визитом посетила делегация "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

Ушаковская ВЭС

Представители 20 энергокомпаний страны осмотрели энергообъекты «Россети Янтарь» с целью обмена положительным опытом и ознакомления с достижениями калининградских энергетиков в области цифровизации.

В первый день поездки, 27 июня, делегация посетила площадку стилизованной опоры ЛЭП к Чемпионату мира по футболу. 37-метровая конструкция в виде футбольного персонажа не только напоминает калининградцам и гостям города о прошедшем мировом первенстве в России, но и является частью линии, которая обеспечивает надежное электроснабжение международного аэропорта «Храброво» и Зеленоградского округа. Гости также осмотрели цифровые подстанции 110 киловольт «Романово» и «Морская». Первая - построена в рамках исполнения поручения Президента РФ по обеспечению энергобезопасности Калининградской области. Вторая – введена в эксплуатацию в рамках перевода сетей 60 киловольт на современный стандарт напряжения 110 киловольт.



28 июня гости ознакомились с результатами работы «Россети Янтарь» по проекту «Цифровой РЭС», три этапа которого реализованы в Мамоновском районе электрических сетей. Это распределенная автоматизация, комплексная система энергомониторинга и система автоматического восстановления электроснабжения потребителей. Новые технологии позволяют осуществлять онлайн-мониторинг состояния инфраструктуры, использовать возможности самодиагностики и автоматического восстановления электроснабжения потребителей в случае технологических нарушений.



Одним из главных энергообъектов цифровой сети является Ушаковская ВЭС, которую также посетили энергетики из «большой» России.

«Ветропарк произвел серьезное впечатление и внушил серьезную веру в прогресс, в энергетику и будущее. Опыт калининградских коллег говорит, что технологии не стоят на месте, альтернативные источники энергии развиваются очень активно. Нужно присмотреться к этому проекту и тиражировать его во всех регионах России», - рассказал начальник управления КиТАСУ филиала «Россети Центр и Приволжье» Мариэнерго Александр Казаков.

Самый современный в стране ветропарк введен в эксплуатацию в прошлом году и позволяет улучшить электроснабжение до 18 тысяч потребителей. Управление и наблюдение за работой его оборудования происходит дистанционно из Центра управления сетями. Делегация смогла в этом убедиться, посетив главную диспетчерскую «Россети Янтарь». ЦУС – это «сердце» электросетевого комплекса Калининградской области, откуда происходит оперативно-технологическое управление всеми сетями региона: от низшего класса напряжения до высшего.