В Подмосковье стартовал прием заявок на финансовую поддержку малому бизнесу

Конкурсный отбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на предоставление субсидий в рамках программы "Предпринимательство Подмосковья" стартовал в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Мининвеста.

"С 1 по 30 июля 2019 года Министерство инвестиций и инноваций Московской области проводит очередной конкурсный отбор", - сообщает ведомство.

Отмечается, что в 2019 году это уже второй отбор – предыдущий проходил с 29 апреля по 28 мая. Основным требованием к субъектам МСП станет обязательство по увеличению выручки и производительности труда.

"Совокупный объем финансовой поддержки на этом этапе составит 250 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на модернизацию составляет 10 миллионов рублей (до 30% от затрат), по договорам лизинга - 5 миллионов рублей (до 70% от авансового платежа)", - цитирует пресс-служба министра Михаила Ана.

Подать заявку на конкурс можно в электронной форме через регионального портала государственных и муниципальных услуг.

РИА Новости