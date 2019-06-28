АО "МЕТАКЛЭЙ" принял участие в "Форуме Союза Переработчиков Пластмасс (СПП)"

В период с 20 по 21 июня 2019 г. в аналитическом центре при Правительстве РФ прошел третий форум СПП. Организаторами форума выступали: Союз Переработчиков Пластмасс, компании: НПП «Полипластик» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Сотрудник АО «МЕТАКЛЭЙ», отвечающий за развитие и продвижение компании и ее ресурсов принял участие в первый день данного мероприятия. Форум оказался больше интересен с «академической» точки зрения, для понимания существующих трендов.

Количество компаний, принимавших участие в форуме было не большим, однако в ходе форума поднимались актуальные вопросы и темы полимерной отрасли:

высокие цены на сырье;

неготовность производителей к изготовлению спецмарок (малотоннажных);

трудности с аккредитацией у заказчиков;

низкая маржинальность отрасли;

слабая позиция господдержки, в том числе не достаточно развитая программа экспортоориентированности страны.

В ближайшей перспективе нескольких лет в России планируется строительство и ввод в эксплуатацию нескольких больших комплексов, по производству первичного полиэтилена и полимерных компаундов. Основная направленность этих предприятий будет нацелена на экспортный потенциал и развитие смежных секторов промышленности в стране.

Потенциальное потребление пэ и пп на душу населения в России (по оценке из открытых источников) сейчас находится на отметке более 20 кг.чел. Ожидаемый же прирост в течение ближайших 5 лет оценивается быть удвоенным и составлять более 40 кгчел.

Потребление импортных полимеров продолжает снижаться, заменяя собой отечественные марки и новые решения разработчиков.