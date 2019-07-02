Инвестиции в строительство завода НОВАТЭКа под Мурманском составят более 120 млрд рублей

Оценочный объём инвестиций в создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка составляет более 120 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель Правления ПАО «Новатэк» Леонид Минхельсон.

«Мурманская область становится один из центральных регионов для Новатэка», - заявил миллиардер.

Ожидается, что первая очередь ЦСКМС будет готова уже в 2020 году. В третьем квартале 2019 года завершится строительство первого сухого дока. Именно здесь будут собираться так называемые основы гравитационного типа. Это бетонные платформы, на которые будут устанавливаться модули по накоплению и сжижению природного газа. В готовом виде эти плавучие мини-заводы будут отбуксированы на месторождение Утреннее.

По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1138 млрд кубометров природного газа и 57 млн тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1978 млрд кубометров природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов.

Сейчас на строительстве объекта задействованы около четырёх тысяч рабочих, в том числе из Китая, Турции и Сербии. В последующем реализация проекта позволит создать около 15 тысяч постоянных рабочих мест.

«Мы очень подробно обсуждали как сделать так чтобы специалисты из Мурманской области имели возможность работать в технологичной компании. Это несколько десятков млрд налогов в последующем», - сказал виро губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Ожидается, что в течение десяти лет с момента начала работы ЦСКМС в бюджет региона поступит более 30 млрд рублей налогов. Кроме того, НОВАТЭК готова участвовать в социальном развитии Мурманской области.

«Меня очень радует наш диалог. Обычно мы работаем в рамках трехлетних соглашений, которые мы каждый год пересматриваем. И я думаю, мы в течение полутора – максим двух месяцев – подпишем соглашение о нашем участии в социальном развитии Мурманской области», – сказал Леонид Михельсон.

"Би-порт"