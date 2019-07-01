На строительство энергообъектов в юго-западном районе Кубани направлено 100 млн рублей

С начала года специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» построили 270 энергообъектов и ввели более 4 мегаватт (МВА) дополнительной мощности для потребителей льготной категории пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Крымского и Абинского районов края. На эти цели компания направила более 100 млн рублей.

– Энергетики установили ­24 комплектные трансформаторные подстанции, построили более 50 км воздушных линий электропередачи низкого класса напряжения, – отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский. – Эти мероприятия позволили создать дополнительную возможность для подключения новых потребителей льготной категории и улучшить качество энергоснабжения уже имеющихся абонентов.

Новые энергообъекты имеют высокие технические характеристики. Герметичные трансформаторные подстанции снабжены устройствами заземления, защиты от перенапряжения, релейной защитой, грозозащитой, обеспечивающими их безопасную работу. Воздушные линии электропередачи смонтированы самонесущим изолированным проводом. Он исключает возможность коротких замыканий и несанкционированного потребления электроэнергии, обеспечивает высокую надежность электроснабжения и безопасность населения от поражения электрическим током.