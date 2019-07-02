В Адыгее к концу года построят солнечные электростанции с инвестициями в 960 млн рублей

Компания "Возобновляемые источники энергии" совместно с ГК "Хевел" построит к концу 2019 года в Адыгее первые две солнечные электростанции (СЭС) суммарной мощностью 8,9 МВт, инвестиции в объекты составят 960 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС гендиректор компании Анзор Кубашичев.

Ранее сообщалось, что начало строительства объектов компанией "Возобновляемые источники энергии" совместно с ГК "Хевел" намечено на июнь.

"Инвестиции в первые две солнечные электростанции в Адыгее, суммарная мощность которых составит 8,9 МВт, составят 960 млн рублей. Мы начали проектирование, строительство начнем в конце сентября, планируем завершить к 1 декабря", - сказал он.

Сначала в пригороде Майкопа (станица Ханская) будет возведена электростанция "Адыгейская" мощностью 4 МВт, уже затем - "Шовгеновская" мощностью 4,9 МВт. Электроэнергия будет генерироваться в сети компании "Кубаньэнерго", она пойдет на возмещение потерь, которые несет сетевая компания.

Инвестсоглашение о строительстве двух солнечных электростанций было подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Группа компаний "Хевел" основана в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. С 2014 года компания построила 274 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объем ее проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт.

ТАСС