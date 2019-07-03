Александр Новак в интервью “России 24”: “Все участвующие в ОПЕК+ страны поддержали решение о продлении Соглашения”

Министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу “Россия 24” рассказал об итогах 6-ой Министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК, мотивах пролонгации соглашения о регулировании добычи нефти, а также о складывающейся ситуации на мировых рынках.

По словам Александра Новака, встреча прошла успешно, все участвующие в ОПЕК+ страны поддержали решение о продлении Соглашения.

“В общей сложности приняло участие 24 министра из разных стран. Все поддержали решение о пролонгации наших соглашений, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке”, - сказал Министр.

При этом Министр подчеркнул, что условия сделки остаются теми же, что действовали в первом полугодии 2019 года.

“Такое решение было принято неслучайно - мы около двух месяцев находились в стадии обсуждения. Обсуждались как варианты продления, так и частичного выхода из сделки, и даже увеличение квот”, - заметил он.

Несмотря на успешное выполнение условий Соглашения в первом полугодии 2019 года, на рынок продолжают оказывать ряд негативных тенденций, сообщил Александр Новак.

“Продолжаются санкции относительно нефтедобывающих стран, ряд торговых ограничений. Все это сильно влияет на баланс спроса и предложения. Мы будем очень внимательно следить за ситуацией, и в принципе не исключаем увеличение добычи, если понадобится”, - добавил он.

Отвечая на вопрос, на какой уровень запасов на рынке будут ориентироваться страны Соглашения, Александр Новак рассказал, что на встрече звучали различные предложения.

“Звучали предложения как ориентироваться на средний уровень запасов за 5-летний, так и на более длительный 10-летний период. В целом это возможно, но, на наш взгляд, необходимо очень тщательно сопоставлять объемы добычи в тот период и сегодня”, - отметил Министр.

Закрепить договоренности стран призвана подписанная Хартия долгосрочного сотрудничества между странами ОПЕК и не-ОПЕК, подчеркнул Александр Новак.

“Это исторический, бессрочный документ, подразумевающий анализ рынка, встречи министров для оценки ситуации, обмена мнениями. Это даст возможность лучше понимать ход развития мировой экономики, нефтяной отрасли. При этом документ позволяет принимать решения для стабилизации ситуации на рынке, реагировать на ситуацию на рынке и на определенный период осуществлять координацию по конкретным объемам добычи”, - пояснил глава Минэнерго России.

Говоря о влиянии Соглашения на добычу нефти в России, Александр Новак отметил, что оно не окажет на нее существенного влияния.