"Альфа Автоматив Техноложис" вложит 1,6 млрд рублей в московское производство автодеталей

Власти Москвы заключили соглашение с ООО «Альфа Автоматив Техноложис» о создании промышленного комплекса, говорится в сообщении Инвестиционного портала Москвы.

Как уточняется, соглашение было заключено в рамках Петербургского международного форума. Сообщается, что предприятие разместится в районе Бирюлево Западное. Завод общей площадью 32,5 тыс. кв. м построят на земельном участке 3,25 га. Производственные цеха займут 20,2 тыс. кв. м, места хранения готовой продукции — 6,3 тыс. кв. м, офисные помещения — 4,8 тыс. кв. м.



Согласно инвестиционному контракту, компания должна построить промышленный комплекс, а Правительство Москвы — предоставить предприятию меры государственной поддержки. Так, будет снижена региональная часть налога на прибыль, сокращена арендная плата за земельный участок. Кроме того, компания получит льготы по налогу на имущество. Срок действия контракта — 10 лет. Строительство завода должно быть закончено в течение двух лет — в 2020 году. Объем инвестиций в строительство предприятия составит 1,16 млрд рублей. Планируется создать 385 новых рабочих мест.



ООО «Альфа Автоматив Техноложис» основано в 2007 году российским ПАО «Завод имени И.А. Лихачева» и японской корпорацией тяжелого машиностроения IHI Corporation. Основной вид деятельности компании — производство и поставка штампованных из стали деталей автомобильного кузова и услуги подбора автокомплектующих для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.



ООО «ААТ» — один из ведущих российских производителей кузовных деталей для легковых автомобилей с объемом выпуска более 9,5 миллиона деталей в год. Их используют при сборке более 300 тысяч машинокомплектов. В ассортиментной линейке представлено свыше 220 видов элементов кузова.



Основные покупатели продукции компании — ЗАО «Рено Россия», ОАО «Автоваз», ООО «Мерседес-Бенц Рус» (концерн «Даймлер»), «Пежо-Ситроен».

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