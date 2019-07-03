Два консорциума заявились на строительство второй канатной дороги в Москве

Прием заявок от потенциальных концессионеров на участие в конкурсе по строительству и дальнейшей эксплуатации канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" завершен, квалификационный отбор прошли два консорциума, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Второго июля завершился первый этап двухэтапного конкурса по строительству и последующей эксплуатации канатной дороги над Химкинским водохранилищем - состоялось вскрытие конвертов с заявками на участие. Согласно условиям предварительного отбора, участники должны соответствовать ряду требований, среди ключевых - наличие финансовых ресурсов, а также опыт реализации подобных проектов. Квалификационный отбор прошли два заявителя", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, в конкурсе будут участвовать два консорциума: один во главе с компанией "Московские канатные дороги", другой представляет компанию "Универсальные инвестиции". "Первая группа компаний зарекомендовала себя ранее при реализации проекта по строительству "канатки" на Воробьевых горах и сотрудничает со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet, вторая включает французского производителя Poma SAS, ООО "Национальные канатные дороги" (дочерняя компания Poma) и ИК "Регион" (одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп)", - отметил Ефимов.

Пресс-служба уточнила, что на втором этапе конкурса потенциальные инвесторы должны до 25 сентября 2019 года представить в правительство Москвы свои конкурсные предложения. С победителем будет заключено концессионное соглашение.

"Мы считаем канатные дороги перспективным видом городского общественного транспорта. Их основным преимуществом является экологичность, так как отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, "канатки" работают почти бесшумно, занимают меньше земли, чем автодороги или рельсы для наземного общественного транспорта, не требуют масштабного освобождения территорий, позволяют сохранить в целости зеленые насаждения", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Канатная дорога длиной 2,3 км соединит соседние районы - Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, сократив время в пути для пассажиров общественного транспорта в пять-шесть раз - с 45 до 7-10 мин. Новая конструкция будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплатить проезд можно будет картой "Тройка". Стоимость одной поездки не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу в метро.

ТАСС