"Газпром нефть" к 2021 году внедрит цифровую систему планирования всех этапов производства

"Газпром нефть" планирует к 2021 году внедрить цифровую систему планирования производства и реализации продуктов нефтепереработки. Компания уже завершила первый этап создания системы, сообщает "Газпром нефть".

"Первая в России цифровая система уже охватывает более 60% активов цепочки формирования добавленной стоимости - предприятия логистики, переработки и сбыта "Газпром нефти". К 2021 году к этой системе будут подключены все активы цепочки, благодаря чему точность планирования возрастет до 97-98% - лучших мировых показателей", - говорится в сообщении.

Цифровая система интегрированного планирования была создана специалистами "Газпром нефти". Она собирает данные о потребностях рынка и анализирует их, учитывая производственные и логистические возможности.

"Точность планирования и прогнозов помогает оптимизировать расход энергоресурсов, повысить безопасность и надежность всех объектов и дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

Внедрение цифровой системы уже позволило более чем в 15 раз сократить время планирования, подчеркнули в компании.

ТАСС