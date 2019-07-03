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Мероприятия

Powerexpo Almaty 2019

Powerexpo Almaty 2019

3 июля 2019, 14:41
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ

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18-ая Казахстанская Международная Выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» Powerexpo Almaty 2019

Дата:

23–25 октября 2019

Организатор:

ITECA (Казахстан), ITE Group PLC (Великобритания)

Официальная поддержка:

Министерство энергетики Республики Казахстан

Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями АО «KEGOC»

Акимат (Администрация) г. Алматы

Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация – КЭА

Союз инженеров-энергетиков

Место проведения:

КЦДС «Атакент», Алматы, Казахстан

Powerexpo Almaty – прочно занимает ведущее место среди мероприятий электротехнической тематики в Центральной Азии, и по праву считается самым масштабным и посещаемым событием в отрасли.

Выставка представляет вниманию посетителей полный спектр самого современного оборудования, технологий и услуг для электроэнергетической отрасли.

Ежегодно в выставке принимают участие международные и локальные энергетические компании; мировые производители и поставщики электроэнергетического оборудования, технологий и услуг; предприятия, предоставляющие сервисное обслуживание на энергетических объектах; инжиниринговые и консалтинговые компании.

Основными секторами выставки являются производство, передача и распределение энергии; электрооборудование; энергетическое машиностроение; энергосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование; кабель и провод; контрольно-измерительное и тестовое оборудование; системы автоматизации; изоляторы; низковольтное оборудование; высоковольтное оборудование; исследования и услуги в энергетике; оборудование для жилищно-коммунальных хозяйств; приборы учета и др.

 

Основные разделы выставки:

  • Энергетическое машиностроение
  • Электротехническое оборудование
  • Системы электро-, тепло-, газоснабжения
  • Оборудование и техника для жилищно-коммунального хозяйства
  • Системы и средства измерения и контроля
  • Автоматизированные системы управления технологическими процессами
  • Программное обеспечение
  • Энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование
  • Безопасность энергообъектов и экологическая безопасность

 

Контактная информация:

Телефон: +7 727 258 34 47

Гульзана Абдушарипова, менеджер проекта

Мадина Курмангалиева, координатор проекта

Анара Саменова, менеджер по маркетингу

 

Email: power@iteca.kz

Официальный сайт: www.powerexpo.kz

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