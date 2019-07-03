Интервью с Анной Бариновой
3 июля 2019, 14:41
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕРОПРИЯТИЯ
18-ая Казахстанская Международная Выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» Powerexpo Almaty 2019
Дата:
23–25 октября 2019
Организатор:
ITECA (Казахстан), ITE Group PLC (Великобритания)
Официальная поддержка:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями АО «KEGOC»
Акимат (Администрация) г. Алматы
Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация – КЭА
Союз инженеров-энергетиков
Место проведения:
КЦДС «Атакент», Алматы, Казахстан
Powerexpo Almaty – прочно занимает ведущее место среди мероприятий электротехнической тематики в Центральной Азии, и по праву считается самым масштабным и посещаемым событием в отрасли.
Выставка представляет вниманию посетителей полный спектр самого современного оборудования, технологий и услуг для электроэнергетической отрасли.
Ежегодно в выставке принимают участие международные и локальные энергетические компании; мировые производители и поставщики электроэнергетического оборудования, технологий и услуг; предприятия, предоставляющие сервисное обслуживание на энергетических объектах; инжиниринговые и консалтинговые компании.
Основными секторами выставки являются производство, передача и распределение энергии; электрооборудование; энергетическое машиностроение; энергосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование; кабель и провод; контрольно-измерительное и тестовое оборудование; системы автоматизации; изоляторы; низковольтное оборудование; высоковольтное оборудование; исследования и услуги в энергетике; оборудование для жилищно-коммунальных хозяйств; приборы учета и др.
Основные разделы выставки:
Контактная информация:
Телефон: +7 727 258 34 47
Гульзана Абдушарипова, менеджер проекта
Мадина Курмангалиева, координатор проекта
Анара Саменова, менеджер по маркетингу
Email: power@iteca.kz
Официальный сайт: www.powerexpo.kz