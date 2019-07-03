18-ая Казахстанская Международная Выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» Powerexpo Almaty 2019

Дата:

23–25 октября 2019

Организатор:

ITECA (Казахстан), ITE Group PLC (Великобритания)

Официальная поддержка:

Министерство энергетики Республики Казахстан

Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями АО «KEGOC»

Акимат (Администрация) г. Алматы

Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация – КЭА

Союз инженеров-энергетиков

Место проведения:

КЦДС «Атакент», Алматы, Казахстан

Powerexpo Almaty – прочно занимает ведущее место среди мероприятий электротехнической тематики в Центральной Азии, и по праву считается самым масштабным и посещаемым событием в отрасли.

Выставка представляет вниманию посетителей полный спектр самого современного оборудования, технологий и услуг для электроэнергетической отрасли.

Ежегодно в выставке принимают участие международные и локальные энергетические компании; мировые производители и поставщики электроэнергетического оборудования, технологий и услуг; предприятия, предоставляющие сервисное обслуживание на энергетических объектах; инжиниринговые и консалтинговые компании.

Основными секторами выставки являются производство, передача и распределение энергии; электрооборудование; энергетическое машиностроение; энергосберегающие и энергоэффективные технологии и оборудование; кабель и провод; контрольно-измерительное и тестовое оборудование; системы автоматизации; изоляторы; низковольтное оборудование; высоковольтное оборудование; исследования и услуги в энергетике; оборудование для жилищно-коммунальных хозяйств; приборы учета и др.

Основные разделы выставки:

Энергетическое машиностроение

Электротехническое оборудование

Системы электро-, тепло-, газоснабжения

Оборудование и техника для жилищно-коммунального хозяйства

Системы и средства измерения и контроля

Автоматизированные системы управления технологическими процессами

Программное обеспечение

Энергоэффективные и энергосберегающие технологии и оборудование

Безопасность энергообъектов и экологическая безопасность

Контактная информация:

Телефон: +7 727 258 34 47

Гульзана Абдушарипова, менеджер проекта

Мадина Курмангалиева, координатор проекта

Анара Саменова, менеджер по маркетингу

Email: power@iteca.kz

Официальный сайт: www.powerexpo.kz