АО "АЭХК" получило лицензию на вывод из эксплуатации ядерных установок

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») получил лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающую право оказывать услуги эксплуатирующим организациям по выводу из эксплуатации ядерных установок.

Получение лицензии на этот вид деятельности имеет большое значение для предприятия, где ведется активная работа по развитию центра компетенций по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия. Ранее специалисты комбината могли осуществлять работы по выводу из эксплуатации только на территории промышленной площадки предприятия. Теперь благодаря получению лицензии они имеют право проводить эти работы на других производственных площадках Госкорпорации «Росатом».

«Компетенция по выводу из эксплуатации, которую мы активно осваиваем, востребована не только в России, но и в мире. Работа в этом направлении позволяет комбинату развиваться и с уверенностью смотреть в будущее. Лицензирование существенно расширило наши возможности», - отметил генеральный директор АО «АЭХК» Александр Дудин.

Для справки:

Ангарский электролизный химический комбинат (АО «АЭХК», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») - предприятие по производству обогащенного гексафторида урана, применяемого для изготовления ядерного топлива для атомных электростанций. www.aecc.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru

Пресс-служба АО «АЭХК»