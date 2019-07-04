Денис Паслер: "Наша стратегическая цель – повышение энергоэффективности региона"

3 июля, глава региона Денис Паслер, председатель правления Группы «Т Плюс» Андрей Вагнер, заместитель генерального директора ООО «Хевел» – директор бизнес-единицы «Инжиниринг и Генерация» Олег Шуткин запустили строительство двух объектов солнечной генерации сразу в двух территориях Оренбуржья. Это вторая очередь СЭС в Новосергиевке мощностью 15 и СЭС мощностью 30 мегаватт в посёлке Светлом на востоке области.

- Важно, что это направление развития для региона, которое было определено – развитие солнечной энергетики – подтверждается ежегодными результатами. Это дополнительная выработка электроэнергии, это экономическая база. Оренбургская область – лидер в сфере развития солнечной энергетики. Для этого мы вводим новые объекты, работаем на поддержание этого статуса, - подчеркнул Денис Паслер. - Сегодня в Правительстве Российской Федерации рассматриваются результаты конкурсов по проектам альтернативной энергетики. Компании «Т Плюс» и «Хевел» готовы работать в Оренбургской области с новыми проектами. Мы будем наращивать мощность возобновляемых источников энергии на востоке области. Наша стратегическая цель – повышение энергоэффективности региона. Параллельно с достижением этой цели должна решаться и проблема экологии и безопасной жизненной среды. Упаковать в один проект оба направления можно в развитии альтернативной энергетики. Несомненно, за ней будущее, - сказал глава региона.

ПАО «Т Плюс» к концу 2019 года увеличит установленную мощность солнечной энергетики Оренбургской области на 45 МВт за счет двух новых энергообъектов. Об этом рассказал председатель правления ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в ходе расширенного совещания по вопросам развития солнечной генерации, которое состоялось на площадке Новосергиевской СЭС. Инвестиции в строительство Светлинской СЭС и второй очереди Новосергиевской СЭС составят 3,9 млрд рублей.

- Все планы развития альтернативной энергетики ПАО «Т Плюс» - это только Оренбургская область. Для этого есть все экономические обоснования. В регионе есть Орская, Новосергиевская, Сорочинская солнечные электростанции. И компания наращивает мощности альтернативной энергетики. Намерения наши, других инвесторов сконцентрированы в области потому, что сегодня Оренбуржье – один из лучших регионов в этой сфере, - сказал Андрей Вагнер.

Строительству Светлинской СЭС (СЭС «Сатурн») установленной мощностью 30 МВт дан старт на востоке Оренбургской области. Ее площадь составит 52 гектара, на которых будут установлены почти 77 тысяч фотоэлектрических модулей.

Вторая очередь Новосергиевской СЭС (СЭС «Нептун-2») установленной мощностью 15 МВт доведет до 60 МВт совокупную мощность введенной в конце 2018 года к западу от Оренбурга СЭС «Нептун». Новый объект займет площадь в 31 га, проект предполагает установку более 47 тысяч фотоэлектрических модулей.

Прогнозная совокупная выработка СЭС «Сатурн» и СЭС «Нептун-2» - около 60 миллионов киловатт-часов в год, что даст возможность ежегодно экономить около 8 миллионов кубометров газа и предотвращать свыше 30 тысяч тонн выбросов в атмосферу. Основное оборудование обоих объектов – российского производства. Ввести станции в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.

Для справки

За четыре года в регионе построено 12 гелиостанций суммарной мощностью 260 мегаватт. Для сравнения – мощность Каргалинской ТЭЦ, которая обеспечивает энергоснабжением оренбургский газохимический комплекс, - 270 мегаватт. Общая годовая выработка солнечных электростанций области за 2018 год - более 116 млн. киловатт-часов. То есть превышает 1% объёма генерации энергосистемы Оренбуржья.

Прогнозная выработка солнечных электростанций в Оренбургской области составляет более 300 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Ежегодно производство такого объёма энергии от альтернативных источников позволит сэкономить более 40 млн кубометров природного газа и избежать 160 тысяч тонн выбросов углекислого газа от его сжигания.

Портал правительства Оренбургской области