IEK GROUP и LEDEL: синергия совместного развития бизнеса

3 июля 2019 года IEK GROUP приобрела контрольный пакет долей в уставном капитале компании LEDEL (64 процента), что позволит компаниям объединить свои усилия для наиболее эффективной работы на светотехническом рынке. Подобный союз на электротехническом рынке между двумя российскими компаниями — уникальное явление. Как отмечают представители обеих компаний, сделка стала результатом большой подготовительной работы и хорошо просчитанного решения. Совместную долю компаний IEK GROUP и LEDEL на светотехническом рынке России планируется увеличить до 5 процентов.

Обе российские компании имеют различные компетенции, которые органично дополняют друг друга. IEK GROUP — один из ведущих производителей и поставщиков электротехники и светотехники, бренд IEK известен на электротехническом рынке с 1999 года. За это время компания IEK GROUP накопила огромный опыт, создала мощную современную научно-производственную и логистическую базу и сегодня составляет серьезную конкуренцию известным мировым брендам. В первую очередь компания инвестирует в модернизацию и расширение производства на территории России и стремится максимально реализовать собственный производственный потенциал.

Компания LEDEL, российский производитель технологически сложных светильников, была основана 10 лет назад и уже в 2009 году получила свой первый патент. На сегодняшний день в активе компании 94 патента (32 международных). Полный цикл производства светотехнической продукции осуществляется в России. В 2018 году компания запустила выпуск светодиодов LEDEL (под маркой L-optics). Инженеры компании планомерно ведут исследования в области светотехники, LED-технологий и электроники, имеют инновационные наработки в области изготовления сложных светильников для уличного и архитектурного применения.

IEK GROUP не один год занималась поиском стратегического партнера, в свою очередь LEDEL искала новые возможности для интенсивного роста. Компании видят пути развития одинаково и взаимодополняюще, их интересы, взгляды на сотрудничество удачно совпали, что в итоге привело к партнерству. Союз двух российских компаний даст синергетический эффект развитию совместного бизнеса. При этом LEDEL сохранит самостоятельность как бизнес-единица.

Для IEK GROUP результатом партнерства станет расширение продуктового ряда, в ассортименте светотехники компании появится сложный технический свет российского производства. Известная торговая марка LEDEL останется на рынке наряду с линейкой светотехники IEK Lighting. В IEK GROUP будет усилено направление R&D, в частности, расширится Центр по разработке светотехники.

«Cтратегия нашей компании подразумевает слияния и поглощения, ведь без них невозможно развитие, — говорит председатель Совета директоров IEK GROUP Алексей Степашин. — Подписанный сегодня договор между компаниями LEDEL и IEK GROUP —значимое для нас событие. Мы ожидаем, что эта сделка даст дополнительный толчок к продвижению компании, обогатит наш ассортиментный ряд светотехники».

«LEDEL всегда стремилась стать лидером рынка и объединение с IEK GROUP позволит максимально реализовать наш потенциал, — рассказывает Артур Когданин, соучредитель LEDEL. — Мы рассчитываем развиваться быстрее и в перспективе стать одной из лучших компаний в сфере профессионального светодиодного освещения. Партнерство с IEK GROUP не повлечет кадровые изменения в команде LEDEL. Компания продолжает работать под руководством Артура и Артема Когданиных. Союз компаний IEK GROUP и LEDEL, вероятнее всего, задаст определенный тренд на рынке, связанный с укрупнением игроков, так как конкуренция становится жестче. У тех, кто в итоге останется на рынке, будут более высокие стандарты работы, а потребитель в результате получит более качественную продукцию».

Как отмечает исполнительный директор IEK GROUP Андрей Забелин, при поиске стратегического партнера для IEK GROUP выбор неслучайно пал на LEDEL.

«Эта компания, по нашему мнению, является технологическим лидером на рынке светотехники, производит оборудование высокого качества, обладает большим запасом мощности и инженерно-техническим потенциалом, — говорит Андрей Забелин. — Понимаем, что такое знаковое событие как союз двух российских компаний станет неожиданностью для многих игроков рынка. Нас ждет серьезная работа, и в первую очередь необходимо донести совместную коммерческую политику до рынка, чтобы деятельность IEK GROUP и LEDEL была максимально понятной и прозрачной для партнеров».

Российский рынок светотехники выиграет от партнерства двух компаний, так как дополняя друг друга знаниями и компетенциями, IEK GROUP и LEDEL смогут предложить наиболее качественную продукцию, отвечающую самым строгим стандартам и требованиям рынка.