Кабели с оптическими модулями для "Умных сетей"

На "Камском кабеле" освоено производство кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6 - 35 кВ со встроенными оптическими модулями. Новая разработка позволит более эффективно эксплуатировать кабельные линии за счет мониторинга температуры, прогнозирования режима работы и своевременного предотвращения перегрузок на кабельной линии.

Самый распространенный способ использования волокон – отслеживание показателей температуры кабеля. В этом случае волокно работает как распределенный оптический датчик и подключается к системам оценки температуры кабельной линии. Таким образом, можно не только получать информацию о состоянии кабеля в режиме реального времени, но и видеть локальные проблемы, а также прогнозировать перегрев в случае изменений нагрузок на линию.

«Наиболее перспективным, на наш взгляд, является применение оптического модуля и системы температурного мониторинга в составе «Умных Сетей» (Smart Grids). В этом случае программно-аппаратный комплекс системы управления сетями на основании текущих значений температуры кабеля, передаваемой нагрузки, прогнозируемого времени предельного потребления электроэнергии, а также массива статистических данных за предыдущий период, может рассчитать максимальную нагрузку на кабельную линию, которую можно передавать в период пикового энергопотребления, чтобы к концу этого периода температура кабеля достигла значения максимально допустимой температуры (90ºС - 130°С в зависимости от длительности периода пиковой нагрузки). Это позволит на 100% эффективно использовать кабельные линии, не допуская опасных для них перегрузок», - пояснил Илья Маслов, руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель».

Также встроенное оптоволокно можно использовать для передачи информации между подстанциями, связывая их в единую "умную" сеть. При этом необходимо учитывать требуемую степень резервирования каналов передачи данных для обеспечения надежности сети.

Новая разработка ООО "Камский кабель" – это большой шаг в решении глобальной общероссийской задачи построения «Умных Сетей».