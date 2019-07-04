Научно-технический центр ФСК ЕЭС и МЭИ создадут базовую кафедру кибербезопасности и информационных технологий

Соглашение о создании базовой кафедры кибербезопасности и информационных технологий подписано между АО «Научно-технический центр ФСК ЕЭС» (НТЦ ФСК ЕЭС, дочернее общество ПАО «ФСК ЕЭС») и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» на полях II Международной конференция «Цифровая подстанция стандарт IEC 61850. Цифровизация электрических сетей» в Москве.

Целью создания кафедры является практическая подготовка для электроэнергетики бакалавров и магистров соответствующего профиля с учетом возможностей проведения учебных занятий и научно-практических работ на базе НТЦ ФСК ЕЭС. Соглашение предполагает привлечение учащихся в производственную деятельность центра с целью совершенствования образовательного процесса.

На кафедре будут реализованы образовательные программы по направлениям: «Информационная безопасность» и «Прикладная информатика», а также будут проводиться научно-прикладные исследования в области обеспечения информационной безопасности систем и средств автоматизации объектов электросетевого хозяйства.

Штат кафедры формируется из состава сотрудников Центра информационно-управляющих систем НТЦ ФСК ЕЭС и профессорско-преподавательского состава подразделения МЭИ – Инженерно-экономического института (ИнЭИ). Ее работа начнется с сентября 2019 года.

Соглашение также предполагает прохождение стажировок преподавателями и студентами на базе НТЦ ФСК ЕЭС, проведение совместных научно-исследовательских и практических работ, организацию семинаров и конференций, подготовку совместных публикаций и пр.

С 2014 года между ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и МЭИ действует многоуровневое соглашение, которое включает вопросы подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации персонала компании, совершенствования учебных программ.

В 2018 году при поддержке компании в МЭИ запущена программа по подготовке кадров для цифровой электроэнергетики «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами».

Ранее Федеральная сетевая компания оказала МЭИ содействие в модернизации лабораторий автоматики, АСКУЭ и научно-исследовательских работ кафедры релейной защиты и автоматизации энергосистем. При содействии компании также был создан научно-образовательный центр «Надежность и эффективность РЗА и телекоммуникаций в интеллектуальной электроэнергетической системе с активно-адаптивными сетями» имени А.Ф. Дьякова.

На базе МЭИ работает оргкомитет молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ. Федеральная сетевая компания с 2015 года председательствует в российском подразделении этой международной организации.