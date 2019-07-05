Алексей Крюков доложил акционерам и руководству "Газпрома" о проекте доступного СПГ

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Алексей Крюков рассказал акционерам и руководству "Газпрома" об уникальном уральском проекте производства сжиженного природного газа, который стоит в два-три раза дешевле произведенного традиционными способами. Крюков принимал участие в собрании акционеров ПАО "Газпром", которое прошло 28 июня в Санкт-Петербурге, не только в качестве представителя акционеров и гендиректора уральской "дочки" компании, но и как докладчик – его выступление было первым после доклада председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Уникальный проект на уральской земле родился, вырос и, надеюсь, будет развиваться. Об этой уникальности я и говорил на собрании акционеров. СПГ научились делать еще в прошлом веке, эффективность его производства и рентабельность - ключевой фактор. Средняя цена на производство крупнотоннажного СПГ сегодня с учетом мощности завода, логистики, показателей сырья, степени сжижения природного газа примерно в два-три раза выше, чем с применением нашей технологии. Это конкурентное преимущество мы постараемся удержать. Комплекс на ГРС-4 (газораспределительная станция – прим. ТАСС) города Екатеринбург вырабатывает 3,2 т в час, этого становится недостаточно. Есть большие планы по безтрубопроводной газификации в Свердловской области", - рассказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Крюкова, в ближайшей перспективе – развитие производства СПГ в Нижнем Тагиле. "Благодаря особенностям нашей технологии развитие производства СПГ в столь мощном индустриальном потребителе природного газа сделает производство сжиженного природного газа еще более рентабельным, а продукт еще более дешевым. Проектирование комплекса, надеюсь, начнется в 2020 году, строительство предварительно планируем на конец 2020 и на 2021 год", - рассказал он.

О реализации программы малотоннажного производства СПГ в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

За 2018 год на комплексах по производству малотоннажного СПГ на территории ответственности ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"произведено 9 тыс. т сжиженного природного газа. Его производство осуществляется на двух стационарных комплексах: на ГРС-4 (газораспределительная станция) Екатеринбурга и АГНКС Первоуральска, а также на мобильном комплексе в городе Невьянск. Общая проектная мощность комплексов – 19,9 тыс. т СПГ в год.

Основным потребителем уральского СПГ является ООО "Глобал Газ Групп" (Республика Казахстан), реализующее проект газификации города Нур-Султан (ранее Астана – прим. ТАСС) и северных регионов Казахстана. Увеличение объема потребления к уровню 2017 года составило 5 тыс. т.

В 2019 году завершается реализация трехлетней программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы Газпром. Благодаря ей к концу 2019 года планируется почти на 17% увеличить долю газомоторных транспортных средств в автопарке ООО ГТЕ. Доля газомоторных транспортных средств в автопарке Общества увеличилась в 2018 году почти на 10% и составила 54% от общего количества автотехники.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. По итогам 2018 года поступление газа в газотранспортную систему увеличилось на 1,8 млрд до 79,4 млрд куб. м, товаротранспортная работа выполнена на 100,3% в объеме 32,129 трлн куб. м.

Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.

ТАСС