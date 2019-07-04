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Модернизация

Комиэнерго реализует мероприятия по повышению надежности электроснабжения Усинского района

В 2019 году филиал «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» реализует на территории Усинска 24 инвестиционных проекта на общую сумму более 106 млн рублей.
 
Кроме того, разработан перечень мероприятий, направленных на повышение надежности воздушных линий электропередачи 6-10 кВ. В их числе расчистка трасс линий электропередачи, выправка и установка опор на участках линий, перетяжка проводов и замена изоляторов.
 
Всего до конца 2025 года на повышение надежности электроснабжения потребителей Усинского района будет направлено более 743 млн руб. За этот период будет введено около 7 МВА мощности и построено 41 км линий электропередачи.
 
Между тем, многократные технологические нарушения в электрохозяйстве города зачастую связаны с проблемами регулировки в потребительских сетях. Более 200 энергетических объектов находятся на балансе различных предприятий и организаций Усинска. Из-за разрозненности отсутствует система единых стандартов и требований к электроустановкам.
 
Решить проблему аварийности в электросетевом хозяйстве города поможет консолидация электросетевых объектов и создание единого электросетевого комплекса с единым центром ответственности на базе компании «Россети Северо-Запад».
 
В 2018 году филиал «Комиэнерго» успешно консолидировал электросети железнодорожного района Воркуты, сети «Монди СЛПК» и региональный комплекс ПАО «Мегафон».
 
Консолидация сетей Усинска повысит надежность электроснабжения потребителей и снизит количество отключений жителей города.

Компания: Россети Северо-Запад

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