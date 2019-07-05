Магистранты Ивановского энергетического университета завершили обучение по программе Системного оператора

Двенадцать магистрантов Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) завершили обучение по двухгодичной программе подготовки специалистов для АО «Системный оператор Единой энергетической системы» по специализациям «Оперативно-диспетчерское управление электроэнергетическими системами» и «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем». Всего с 2008 обучение по специализированным программам Системного оператора в ИГЭУ прошли 109 студентов-энергетиков, большинство из которых работает в региональных диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС» операционной зоны ОДУ Центра.

Удостоверения о дополнительном образовании получили 12 выпускников специализированных программ. В торжественном мероприятии, посвященном успешному завершению обучения, приняли участие директор Филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ, руководитель рабочей группы по организации специализированной подготовки на базе ИГЭУ Роман Федоров, директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области Юрий Кандалов и начальник Службы управления персоналом ОДУ Центра Вера Гриневич.

В ходе обучения по специализированной программе Системного оператора студенты прошли преддипломную практику на базе филиалов компании – региональных диспетчерских управлений, выполнили выпускные квалификационные работы по тематике, предусматривающей решение актуальных задач для различных диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», и вошли в состав кадрового резерва компании. На заключительном этапе обучения для оценки уровня знаний выпускников представители Системного оператора провели с ними итоговое собеседование.

«Студенты, прошедшие обучение по специализированным программам Системного оператора в Ивановском государственном энергетическом университете, традиционно показывают серьезную базовую подготовку, высокую заинтересованность в профессиональном развитии и ориентированы на трудоустройство в подразделения технологического функционального блока филиалов АО «СО ЕЭС». Благодаря действующей в компании системе работы с персоналом, талантливая молодежь, получившая уникальные знания по управлению режимами энергосистем в современных условиях, является локомотивом развития компании, успешно участвует в проектной работе, молодежных конференциях и форумах. Включение в трудовую деятельность в качестве специалистов-стажеров еще на этапе обучения позволяет ребятам в дальнейшем в короткие сроки адаптироваться на рабочих местах», – отметила Вера Гриневич на церемонии вручения удостоверений.

Подготовка студентов ИГЭУ по специализированным программам проводится с 2008 года в соответствии с соглашением между учебным заведением и Системным оператором. Соглашение подписано в рамках Концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами, направленной на подготовку кадрового резерва для филиалов компании. Концепция предусматривает взаимодействие с ведущими российскими техническими вузами с целью помочь талантливым и перспективным студентам, желающим работать в сфере оперативно-диспетчерского управления, глубже узнать будущую профессию еще на этапе обучения. В учебном процессе принимают участие сотрудники Системного оператора, которые проводят лекционные и практические занятия, выступают руководителями производственной практики и наставниками специалистов-стажеров.

В АО «СО ЕЭС» работа с молодежью входит в число приоритетных направлений и закреплена в основных задачах Программы инновационного развития АО «СО ЕЭС». Подготовка кадрового резерва из числа интеллектуальных, мотивированных на успешную и интересную работу студентов предусматривает комплекс мероприятий, начиная с выявления перспективных школьников и заканчивая трудоустройством в АО «СО ЕЭС» выпускников после прохождения целевой специализированной подготовки.

Информация о Концепции взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами:

«Концепция взаимодействия АО «СО ЕЭС» с вузами» разработана в 2007 году. В соответствии с Концепцией работа с молодежью реализуется по трем направлениям: специализированная подготовка студентов профильных факультетов технических вузов, формирование внутреннего кадрового резерва из числа студентов очной формы обучения, интегрированный образовательный проект «Школа – вуз – предприятие». Обучение ведется по уникальной учебной программе, разработанной при участии специалистов технологического блока АО «СО ЕЭС» и включающей учебные курсы лекций, практические, лабораторные занятия, стажировку в компании. Специализированная подготовка студентов проводится в ведущих российских технических вузах: Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Национальном исследовательском Томском политехническом университете, Ивановском государственном энергетическом университете им. В.И. Ленина, Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск), Северо-Кавказском федеральном университете (г. Ставрополь), Казанском государственном энергетическом университете, Самарском государственном техническом университете.