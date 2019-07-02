ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке МВМС-2019

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить cвой стенд №244 в павильоне №2 на девятом Международном военно-морском салоне МВМС-2019, который пройдет с 10 по 14 июля по адресу: г.Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. Проезд до станций метро «Приморская» и «Василеостровская», далее общественным транспортом или маршрутным такси до остановки «Ленэкспо».

Вам будет представлена кабельно-проводниковая продукция особого назначения, а так же информация о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабелей и проводов.

Завод имеет многолетний опыт производства и поставки кабельно-проводниковой продукции, которая, в том числе, входит в номенклатуру изделий военного назначения, принимаемых военным представительством.

За дополнительной информацией - обращайтесь в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.