Корпуса ЩМП IEK® с прозрачной дверцей - высокая степень ударопрочности IK08 и степень защиты IP54

Доклад Владимира Широмыгина, КЗ "Алюр"
Полимеры в кабельной промышленности. Кабель не в безопасности!
8 июля 2019, 09:15
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Корпуса ЩМП IEK® с прозрачной дверцей предназначены для установки оборудования автоматики, сигнализации и управления, силового электрооборудования различного назначения. Высокая степень ударопрочности IK08 позволяет использовать корпуса в любой сфере промышленности, в сельском хозяйстве, коммерческом и частном домостроении.
Преимущества корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей
Особенности конструкции корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей
Технические характеристики корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей