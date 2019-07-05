Корпуса ЩМП IEK® с прозрачной дверцей - высокая степень ударопрочности IK08 и степень защиты IP54

Корпуса ЩМП IEK® с прозрачной дверцей предназначены для установки оборудования автоматики, сигнализации и управления, силового электрооборудования различного назначения. Высокая степень ударопрочности IK08 позволяет использовать корпуса в любой сфере промышленности, в сельском хозяйстве, коммерческом и частном домостроении.

Преимущества корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей

Закалённое стекло. Высокая степень ударопрочности IK08.

Удобство монтажа.

Высокий уровень электробезопасности.

Высококачественное лакокрасочное покрытие.

Полная комплектация. Провод заземления, сальниковые уплотнители, комплект для навески, знаки электробезопасности, документация.

Сертификат соответствия.

Особенности конструкции корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей

Закаленное стекло со степенью ударопрочности IK08 обеспечивает сохранность установленного оборудования.

Усиленная внутренняя рама стекла — дополнительная жесткость двери и точность позиционирования стекла на двери.

Монтажная панель толщиной 1,5 мм позволяет устанавливать тяжелое оборудование.

Роботизированная сварка гарантирует стабильное качество корпусов и ровную герметичную проварку швов.

Технические характеристики корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей