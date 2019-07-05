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Производство

Корпуса ЩМП IEK® с прозрачной дверцей - высокая степень ударопрочности IK08 и степень защиты IP54

Корпуса ЩМП IEK® с прозрачной дверцей - высокая степень ударопрочности IK08 и степень защиты IP54

8 июля 2019, 09:15
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Корпуса ЩМП IEK® с прозрачной дверцей предназначены для установки оборудования автоматики, сигнализации и управления, силового электрооборудования различного назначения. Высокая степень ударопрочности IK08 позволяет использовать корпуса в любой сфере промышленности, в сельском хозяйстве, коммерческом и частном домостроении.

Преимущества корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей

  • Закалённое стекло. Высокая степень ударопрочности IK08.
  • Удобство монтажа.
  • Высокий уровень электробезопасности.
  • Высококачественное лакокрасочное покрытие.
  • Полная комплектация. Провод заземления, сальниковые уплотнители, комплект для навески, знаки электробезопасности, документация.
  • Сертификат соответствия.

Особенности конструкции корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей

  • Закаленное стекло со степенью ударопрочности IK08 обеспечивает сохранность установленного оборудования.
  • Усиленная внутренняя рама стекла — дополнительная жесткость двери и точность позиционирования стекла на двери.
  • Монтажная панель толщиной 1,5 мм позволяет устанавливать тяжелое оборудование.
  • Роботизированная сварка гарантирует стабильное качество корпусов и ровную герметичную проварку швов.

Технические характеристики корпусов ЩМП IEK® с прозрачной дверцей

  • Степень защиты: IP54.
  • Степень ударопрочности: IK08.
  • Климатическое исполнение: У2.
  • Номинальный ток устанавливаемых электроаппаратов: до 630 А.
  • Толщина металла корпуса: 1,4 мм.

Компания: Группа компаний IEK

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