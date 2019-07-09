На GMIS-2019 обсудили инструменты поддержки экспортно-ориентированных компаний

Перспективы Корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК) обсудили участники бизнес-завтрака, который состоялся в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019) при поддержке АО «Российский экспортный центр». В мероприятии приняли участие ведущие эксперты в области международной кооперации, представители профильных федеральных министерств и крупного бизнеса.

КППК является новым инструментом поддержки экспортно- ориентированных компаний, который был разработан Правительством Российской Федерации в целях реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Государственная поддержка компаний, участвующих в программе, заключается в предоставлении им доступа к механизмам льготного кредитования на создание экспортно-ориентированного производства в России и за рубежом, постэкспортного финансирования и международного факторинга.

Корпоративная программа повышения конкурентоспособности является практическим инструментом, направленным на поддержку международной кооперации. В 2019 году была поставлена задача отобрать 250 компаний-участников программы, в настоящее время уже заявились 859 организаций. Надеемся, что это инструмент будет регулярным и будет учитывать особенности финансирования экспортных компаний

- рассказал генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев.

Участники мероприятия, отмечая важность мер финансовой поддержки, подчеркнули, что не менее важна роль нематериальных инструментов.

В настоящее время проходит очередной этап трансформации торговых представительств. Они ведут совместную работу с РЭЦ, институтами развития и регионами по оценке международных рынков, на которые выходят российские организации. Для понимания условий работы и формирования тактики торговые представительства ведут реестр барьеров и тарифных ограничений в странах пребывания, базы данных надежных поставщиков. Рассчитываю, что эта работа будет правильно воспринята компаниями, и общими усилиями мы сможем достигнуть необходимых результатов

- отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

Одна из важных задач, которая стоит перед Евразийской экономической комиссией – развитие международной торговли и поддержка экспорта. Механизм реализации КППК, который закладывается в России, запускается и на территории всех 5 стран Евразийского экономического союза

- подчеркнул член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Андрей Субботин.

Также в рамках делового завтрака состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного этапа премии «Экспортер года» по Уральскому федеральному округу. Премия призвана определить лучшие компании-экспортеры в сегменте малого и среднего предпринимательства, а также крупного бизнеса. Организатор премии – АО «Российский экспортный центр».

Победители окружного этапа получили возможность выйти в финал, где поборются за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. Итоги всероссийской премии будут подведены 14 ноября 2019 года в Москве в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.