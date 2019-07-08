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Производство

Петрозаводскмаш запустил новый наплавочный комплекс

В филиале АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) ввели в строй новую установку электрошлаковой наплавки. Оборудование предназначено для нанесения антикоррозионного слоя на внутреннюю поверхность трубных заготовок главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

Наплавочный комплекс может работать с заготовками длиной до 8,5 метров и внутренним диаметром до одного метра. При этом толщина наплавляемого слоя составляет 5 мм. По сравнению с имеющимися на заводе установками новый комплекс усовершенствован автоматической системой контроля за положением наплавочной головки и системой удаленного управления сварочными режимами непосредственно с рабочего места технолога.

До появления этого оборудования электрошлаковая наплавка труб и коллекторов парогенераторов производилась на Петрозаводскмаше двумя комплексами фирмы STEEL MEC. За время работы на них наплавлено более километра трубных заготовок и более 60 коллекторов. Ввод в работу третьей наплавочной установки позволил сохранить темп производства с увеличением объемов наплавочных работ. При этом одну из установок выделили специально для наплавки коллекторов, что оптимизировало производственные потоки в сборочно-сварочном производстве.

Впервые в России технология электрошлаковой плакировки трубных заготовок была разработана и внедрена на Петрозаводскмаше в 2013 году. Она позволила отказаться от импорта труб с наплавкой и начать серийное изготовление узлов главного циркуляционного трубопровода АЭС из собственных заготовок. Первые трубные узлы были отгружены на Ленинградскую АЭС-2 уже в 2014 году. Всего Петрозаводскмаш изготовил и отгрузил 7 комплектов ГЦТ. Сейчас в производстве находятся еще 3 комплекта главного циркуляционного трубопровода.

Главный циркуляционный трубопровод АЭС соединяет оборудование первого контура атомной станции – реактор, парогенераторы, насосы. Один комплект ГЦТ состоит из 16 трубных узлов, изготавливаемых из 32 заготовок. Общая протяжённость ГЦТ в одном блоке АЭС - 146 метров.
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Компания: АО "Атомэнергомаш"

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