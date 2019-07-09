"Архэнерго" цифровизирует подстанции

В 2019 году по программе повышения наблюдаемости и управляемости объектами энергетики филиал «Архэнерго» компании «Россети Северо-Запад» устанавливает новые трансформаторы тока и модернизирует комплексы телемеханики на подстанциях 110/10 кВ: «СПТФ», «Шалакуша», «Лименда», «Кодино» и «Брин-Наволок».



В настоящее время проводятся строительно-монтажные работы. Реализация программы является частью комплекса мероприятий по цифровой трансформации энергосистемы филиала. Современные комплексы телемеханики представляют собой совокупность нескольких микропроцессорных устройств сбора и передачи данных, которые передают всю собранную информацию (параметры тока, напряжения, мощности) по каналам цифровой связи в единую базу данных. Это дает возможность диспетчерам Центра управления сетями филиала и Регионального диспетчерского управления в режиме реального времени наблюдать за состоянием сетей. Применение комплексов телемеханики позволяет сокращать эксплуатационные затраты и повышать эффективность оперативно-технологического управления сетями во время аварийно-восстановительных работ.



Использование новейшего оборудования телемеханики способствует повышению скорости принятия оперативных решений, повышению достоверности получаемых данных, что, в конечном итоге, повышает надежность электроснабжения потребителей.



Кроме того, филиал «Архэнерго» ведет проектные работы по модернизации комплексов телемеханики для подстанций «Заячерецкая», «Борок» и «Благовещенск», реконструкция которых запланирована на 2020 год.