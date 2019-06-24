Константин Носков провел заседание Российско-лаосской межправкомиссии

В Москве прошло 15-е заседание Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Его провели руководители обеих частей комиссии – глава Минкомсвязи России Константин Носков и министр планирования и инвестиций Лаоса Супхан Кеомисай. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, ИКТ, науки и образования.

«В настоящее время масштабы российско-лаосского торгово-экономического сотрудничества не соответствуют имеющемуся потенциалу», – посетовал Константин Носков, но указал на наметившуюся положительную динамику: за первые четыре месяца 2019 года объем товарооборота между двумя странами увеличился на 74,3% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, до 18,5 млн долларов США.

Глава российской части межправкомиссии напомнил о поставках в Лаос российской мясной продукции, начавшиеся после парафирования лаосской стороной соответствующих ветеринарных сертификатов в ноябре 2018 года. Он надеется, что это положит начало новому направлению двусторонних отношений.

Константин Носков перечислил и другие сферы, имеющие большой потенциал для расширения российско-лаосской кооперации. Это энергетика и безопасность энергетических объектов, туризм, поставки в Лаос российских нефтепродуктов, самолетов, ядерных технологий, в том числе для медицины и сельского хозяйства.

Отдельное внимание глава Минкомсвязи уделил вопросам науки и образования. «Многие представители старшего поколения лаосцев получали высшее образование в СССР. У нас традиционно сильны медицинская, инженерная и другие школы», – добавил он и предложил организовать road show (турне с презентацией) российских вузов для лаосских школьников.

Важным аспектом развития торгово-экономического взаимодействия он считает расширение деловых контактов между предпринимателями, обмен информацией о планирующихся деловых мероприятиях, семинарах и выставках. Пользуясь случаем, Константин Носков пригласил коллег из Лаоса принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке.

По итогам заседания межправкомиссии в присутствии двух министров был подписан ряд документов. В частности, компании «А-Рксьена», «Интер РАО – Инжиниринг» и правительство Лаоса заключили соглашение о развитии проекта строительства ГЭС «Секонг-5». А госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Лаоса подписали два меморандума о взаимопонимании – по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики и о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Лаоса.

С российской стороны в пленарном заседании комиссии также приняли участие замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, директор департамента международного сотрудничества Минкомсвязи Мария Казанская, представители Аппарата Правительства России, Минэкономразвития, МИД, Минпромторга, Минэнерго, Минобрнауки, Минтранса, Россотрудничества, Торгово-промышленной палаты, компаний «Силовые машины», «Русгидро», «Промстрой», корпорации «Иркут» и другие – всего более 50 человек.