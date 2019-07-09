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Мероприятия

На российско-французском промышленном форуме в рамках ИННОПРОМ-2019 обсудили сотрудничество в области "зеленых технологий" в промышленности

На российско-французском промышленном форуме в рамках ИННОПРОМ-2019 обсудили сотрудничество в области зеленых технологий в промышленности

10 июля 2019, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИННОПРОМ-2019, ЭКОЛОГИЯ

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10 июля в рамках третьего дня работы выставки ИННОПРОМ-2019 прошёл российско-французский промышленный форум. В тематическом треке, партнёром которого выступила франко-российская торгово-промышленная палата, международные эксперты обсудили расширение сфер для взаимовыгодного сотрудничества в области «зеленых технологий» в промышленности.

Франция - один из мировых лидеров в области экологической политики, в 2018 году заняла второе место в рейтинге экологической эффективности Йельского университета. Тон беседе задал Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, он обратился к собравшимся с приветственным словом: «Франция является одним из лидеров в области экологической  политики, это действительно так, но я хочу сказать, что и Россия тоже является лидером в этой сфере, что подтвердил вчера господин Путин на GMIS-2019. Мы счастливы тому факту, что вчера Россия приняла решение присоединиться к Парижскому договору – самому крупному соглашению в экологической сфере»

В свою очередь, модератор дискуссии, сопредседатель комитета «Франко-российской торгово-промышленной палаты», заместитель генерального директора, директор по стратегическим проектам Air Liquide Дмитрий Кузнецов отметил, что если сегодня власти и бизнес ничего не предпримут в сфере экологии, то уже к 2030 году ежегодно будет выбрасываться около 60 гигатонн вредных веществ.

Заместитель председателя Комитета по диджитализации, CCI France Russie, сооснователь Energo-Сapital Янн Штрауб рассказал о французском опыте работы с отходами с помощью технологии датчиков накопления мусора: «С помощью таких датчиков мы можем понимать, что происходит с мусором. Датчик говорит нам, когда мусор готов или не готов обеспечить свой дальнейший экологический путь. Это на 30% уменьшает выброс CO2. Важно, что мы понимаем, что мы выбросим и когда выбросим».

Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Роман Генкель заявил, что сейчас Россия стоит на этапе создания целой отрасли по переработке отходов и рассказал, как у них в округе ведётся работа в этом направлении:  «Территория округа огромная, есть такие места, куда сложно добраться. Нужна мобильная установка для утилизации отходов. Но пока такого решения нет. По факту, современных полигонов с новым оборудованием не только у нас, но и вообще в России, единицы. Десятки лет бытовые отходы просто накапливались, теперь мы должны учиться их перерабатывать. К 2024 году должно утилизироваться 34%  всех отходов». 

Также в дискуссии приняли участие:

  • Ирина Гвелесиани, генеральный директор, «СНФ Восток»;
  • Наталья Гусарук, вице-президент по работе с предприятиями промышленного сектора, Atos;
  • Борис Шлом, генеральный директор, «Национальные канатные дороги»;
  • Олег Перцовский, директор по операционной работе, Кластер энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково».

Компания: Иннопром

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Эта новость часть сюжета ИННОПРОМ-2019
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