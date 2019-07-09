На российско-французском промышленном форуме в рамках ИННОПРОМ-2019 обсудили сотрудничество в области "зеленых технологий" в промышленности

10 июля в рамках третьего дня работы выставки ИННОПРОМ-2019 прошёл российско-французский промышленный форум. В тематическом треке, партнёром которого выступила франко-российская торгово-промышленная палата, международные эксперты обсудили расширение сфер для взаимовыгодного сотрудничества в области «зеленых технологий» в промышленности.

Франция - один из мировых лидеров в области экологической политики, в 2018 году заняла второе место в рейтинге экологической эффективности Йельского университета. Тон беседе задал Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, он обратился к собравшимся с приветственным словом: «Франция является одним из лидеров в области экологической политики, это действительно так, но я хочу сказать, что и Россия тоже является лидером в этой сфере, что подтвердил вчера господин Путин на GMIS-2019. Мы счастливы тому факту, что вчера Россия приняла решение присоединиться к Парижскому договору – самому крупному соглашению в экологической сфере».

В свою очередь, модератор дискуссии, сопредседатель комитета «Франко-российской торгово-промышленной палаты», заместитель генерального директора, директор по стратегическим проектам Air Liquide Дмитрий Кузнецов отметил, что если сегодня власти и бизнес ничего не предпримут в сфере экологии, то уже к 2030 году ежегодно будет выбрасываться около 60 гигатонн вредных веществ.



Заместитель председателя Комитета по диджитализации, CCI France Russie, сооснователь Energo-Сapital Янн Штрауб рассказал о французском опыте работы с отходами с помощью технологии датчиков накопления мусора: «С помощью таких датчиков мы можем понимать, что происходит с мусором. Датчик говорит нам, когда мусор готов или не готов обеспечить свой дальнейший экологический путь. Это на 30% уменьшает выброс CO2. Важно, что мы понимаем, что мы выбросим и когда выбросим».

Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Роман Генкель заявил, что сейчас Россия стоит на этапе создания целой отрасли по переработке отходов и рассказал, как у них в округе ведётся работа в этом направлении: «Территория округа огромная, есть такие места, куда сложно добраться. Нужна мобильная установка для утилизации отходов. Но пока такого решения нет. По факту, современных полигонов с новым оборудованием не только у нас, но и вообще в России, единицы. Десятки лет бытовые отходы просто накапливались, теперь мы должны учиться их перерабатывать. К 2024 году должно утилизироваться 34% всех отходов».

Также в дискуссии приняли участие: