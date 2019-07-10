На Воткинской ГЭС началась замена автотрансформатора 2АТГ

В рамках комплексной замены трансформаторного оборудования на Воткинской ГЭС начались работы по замене автотрансформатора 2АТГ*. До конца текущего года предстоит произвести замену кровли трансформаторной площадки с устройством маслоприемников, замену разделительных противопожарных перегородок, демонтаж старых и установка новых фаз автотрансформатора 2АТГ. Будет произведен монтаж токопроводов, прокладка и расключение кабельных линий. Также предстоит выполнить модернизацию системы автоматического пожаротушения, комплекс пуско-наладочных работ и ввести 2АТГ в гарантийную эксплуатацию.

Работы по замене трансформаторного оборудования Воткинской ГЭС обусловлены необходимостью обеспечения перетоков мощности по сечению «Урал-Центр», сокращения эксплуатационных и ремонтных затрат, повышения надежности и безопасности работы станции. Также работы тесно связаны с увеличением номинальной мощности парка генераторов, в результате проводимой на станции модернизации основного гидросилового оборудования. В 2018 году на Воткинской ЭС произведены работы по замене автотрансформатора 3АТГ.

*Силовые трансформаторы и автотрансформаторы являются важной частью электротехнического оборудования электростанции. Они обеспечивают выдачу электроэнергии и мощности станции, преобразуя напряжение, выдаваемое генераторами ГЭС, в напряжение линий электропередачи. Кроме того, автотрансформаторы обеспечивают переток мощности между линиями электропередачи различных классов напряжения.

*РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.