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Встречи

Павел Сорокин: “Для эффективного использования новых месторождений нам необходимо конкурентное программное обеспечение”

Павел Сорокин: “Для эффективного использования новых месторождений нам необходимо конкурентное программное обеспечение”

11 июля 2019, 09:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ТЭК, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин посетил пресс-завтрак компании Vygon Consulting, посвящённый обсуждению процесса импортозамещения в ТЭК.

В настоящее время Минэнерго России совместно с рядом других органов федеральной власти ведётся работа по оценке и инвентаризации запасов, что также позволит лучше определять потребности отрасли, отметил Павел Сорокин.

“Во многом процесс инвентаризации нам необходим не только для понимания наших перспектив по запасам и добыче, но и для того, чтобы определиться с системой налогообложения на среднесрочную перспективу. Сейчас мы живем по факту за счет советского наследия, и этот потенциал не безграничен, - сказал Павел Сорокин.

Заместитель Министра пояснил, что открываемые ресурсы являются более сложными по своему составу и разработке и для эффективного использования новых месторождений нам необходимо конкурентное программное обеспечение».

“Заменить все программное обеспечение невозможно, но мы приветствуем усилия отдельных компаний, которые стремятся заместить отдельные компоненты. Чем больше мы сможем создать собственных продуктов - тем больше вероятность того, что мы сможем создать собственную, комплексную систему”, - отметил Павел Сорокин.

В настоящее время при Минэнерго России и АНО “Цифровая экономика” идет процесс формирования временной рабочей группы, основной задачей которой будет являться идентификация и снятие барьеров для импортозамещения цифровых технологий, сказал замглавы Минэнерго России. 

“Надеюсь, к концу года мы сможем поделиться первыми результатами”, - добавил Павел Сорокин.

Компания: Министерство энергетики РФ

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