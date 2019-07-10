 
Подписаться на новости
Контракты

Росатом и Министерство энергетики Боливии подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития литиевой промышленности

Госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики Многонационального Государства Боливия подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности.

Со стороны Госкорпорации «Росатом» документ подписал генеральный директор Алексей Лихачёв, с боливийской стороны – министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла. Подписание состоялось в рамках официального визита Президента Боливии Эво Моралеса в Россию, в присутствии глав государств.

Меморандум подтверждает заинтересованность сторон в сотрудничестве по развитию литиевой промышленности. Росатом и Министерство энергетики Боливии намерены изучить возможности совместной работы по разведке и разработке литиевых месторождений, обмену информацией и проведению научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Компания: Госкорпорация "Росатом"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Атомэнергомаш и НОВАТЭК договорились о локализации критически важного оборудования для СПГ-проектов
Росатом и Правительство РФ подписали соглашения о намерениях по двум перспективным направлениям
В Кремле состоялось подписание документов о развитии высокотехнологичных областей
Топливная компания Росатома
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно