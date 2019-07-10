Росатом и Министерство энергетики Боливии подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития литиевой промышленности

Госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики Многонационального Государства Боливия подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности.



Со стороны Госкорпорации «Росатом» документ подписал генеральный директор Алексей Лихачёв, с боливийской стороны – министр энергетики Рафаэль Аларкон Ориуэла. Подписание состоялось в рамках официального визита Президента Боливии Эво Моралеса в Россию, в присутствии глав государств.



Меморандум подтверждает заинтересованность сторон в сотрудничестве по развитию литиевой промышленности. Росатом и Министерство энергетики Боливии намерены изучить возможности совместной работы по разведке и разработке литиевых месторождений, обмену информацией и проведению научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»