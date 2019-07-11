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Встречи

Состоялась встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Минэнерго, Боливия

Минэнерго, Боливия

Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и заместителя Министра углеводородов Многонационального Государства Боливия Карлоса Киспе Лимы состоялась встреча сопредседателей Межправительственной Российско-Боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи сопредседатели межправкомиссии обсудили текущее сотрудничество и перспективные проекты между двумя странами, а также наметили новые направления совместной работы.

Для России важно развитие деловых отношений с Боливией, большая работа уже была сделана, в будущем имеется потенциал для наращивания товарооборота и реализации новых проектов, отметил Павел Сорокин в ходе встречи.

“Надеюсь, что те договоренности, которые будут достигуны на высшем уровне, лягут в основу работы нашей межправкомиссии и смогут вывести товарооборот на потенциальный уровень”, - сказал Павел Сорокин.

Большую роль в этом сыграет развитие отношений в области энергетики, отметил Павел Сорокин.

“Уже сейчас энергетика является локомотивом наших отношений. В первую очередь, эту роль играет газовая сфера, здесь мы видим большой потенциал для развития. Все возможности для развития имеются также по части электроэнергетики и в атомной области. Не стоит забывать и о нашем потенциале в промышленности в части поставок грузовых автомобилей, самолетов, фармацевтики”, - сказал замглавы Минэнерго России.

Заместитель Министра углеводородов Многонационального Государства Боливия Карлос Киспе, в свою очередь, отметил, что наибольший потенциал для развития Боливия также видит в области добычи углеводородов, электрогенерации, газомоторного топлива, мирного использования атомной энергии, а также в области промышленности и в сфере сельского хозяйства.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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