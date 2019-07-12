Белоярская АЭС: отключен от сети энергоблок № 4

12 июля 2019 года в 02:51 местного времени (00:51 мск.) действием защиты электрического генератора отключен от сети энергоблок № 4 Белоярской АЭС.Снижение мощности энергоблока произведено по штатному алгоритму, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации нет. По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем «0» (вне шкалы, «отсутствует значимость с точки зрения безопасности»).

Выработка электроэнергии энергоблоком № 4 будет возобновлена после установления и устранения причин отключения электрического генератора. Энергоблок № 3 Белоярской АЭС продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Введена в работу в апреле 1964 г. Её первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru