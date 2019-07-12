LS C&S и Ørsted подписали контракт на поставку подводного кабеля на Тайвань

Представители южнокорейской промышленной корпорации LS Cable & System (LS C&S) подписали контракт на поставку подводного кабеля на Тайвань с представителями датской энергетической компании Ørsted. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.



По их словам, до 2022 года LS Cable & System будет поставлять подводные кабели для морской ветроэлектростанции, которую строит датская компания на западе Тайваня.



По предварительным данным, сумма контракта составила €89 млн. Известно, что в январе 2019 года представители компании подписали контракт на поставку подводных кабелей с представителями немецкой компании Wpd AG.



В настоящее время Тайвань активно инвестирует в новые возобновляемые источники энергии. К 2025 году правительство страны намерено увеличить долю возобновляемых источников с 5% до 20% инвестировав в данную область около $20 млрд.

REGNUM