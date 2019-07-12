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Модернизация

На Хабаровской ТЭЦ-1 стартует новый этап реконструкции градирни

На Хабаровской ТЭЦ-1 стартует новый этап реконструкции градирни

12 июля 2019, 10:59
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Очередной этап работ по частичной реконструкции градирни №5 стартовал на Хабаровской ТЭЦ-1 филиала «Хабаровская генерация». Завершить работы планируется в декабре. В этом году Хабаровская генерация направит на проект более 40 млн рублей.

«В рамках реконструкции предстоит заменить 7600 м2 деревянной обшивки на алюминиевые щиты, реконструировать бетонные и железобетонные конструкции, обновить стенки чаши», - рассказывает начальник производственно-технического отдела Хабаровской ТЭЦ-1 Сергей Гринько.

Кроме того, энергетики восстановят фундаменты под вытяжную башню градирни и проведут реконструкцию колонн каркаса под водораспределительное устройство. Градирня №5 – самая «молодая» из пяти башен ХТЭЦ-1. Она находится в эксплуатации с 1975 года (остальные четыре градирни начали действовать поочередно с 1960 по 1972 гг.). Реконструкция 5-й градирни позволит увеличить конденсационную мощность Хабаровской ТЭЦ-1 на 10-15 МВт. Последний раз водоохлаждающие сооружения станции подвергались реконструкции в 2004 году, причем с применением современных материалов. Тогда на градирне №1 обновили водооросительную и водораспределительную системы и вытяжную башню.

Компания: ПАО "РусГидро"

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