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Контракты

Росатом и КАЭ (Франция) укрепляют сотрудничество в области атомной энергетики

Госкорпорация «Росатом» и Комиссариат по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (КАЭ) подписали план реализации Стратегического документа о российско-французском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. 

С российской стороны документ подписал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, с французской –  генеральный администратор КАЭ Франсуа Жак

Документ предусматривает координацию действий по работе над проектами в сфере сооружения и поддержки эксплуатации АЭС большой мощности, возобновляемых источников энергии, цифровизации, обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Его цель – оптимизировать двустороннее промышленное сотрудничество и способствовать более эффективному информационному обмену. 

«Долгосрочное сотрудничество России и Франции по целому ряду направлений в атомной сфере насчитывает уже более 45 лет. Мы гордимся нашим партнерством с французскими коллегами и считаем, что сегодняшнее подписание – очередной шаг к еще более продуктивному взаимодействию», – отметил Алексей Лихачев

Стратегический документ о партнерстве был подписан 24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге в присутствии президентов Российской Федерации и Французской Республики Владимира Путина и Эммануэля Макрона. В документе сказано, что стороны разделяют общие подходы к развитию атомной энергетики и ее роли в достижении целей Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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