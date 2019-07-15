Компания из Бахрейна готова вложить до €500 млн в развитие дорог и жилья в Крыму

Компания из Бахрейна готова вложить до €500 млн в строительство жилья, дорог и очистки воды в Крыму. Название перспективного партнера не разглашается из-за санкций, сообщил в понедельник ТАСС сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

"Наибольшие перспективы инвесторы из Бахрейна увидели в энергосистеме Крыма, водоочистительных предприятиях, строительстве дорог и жилья, поскольку в регионе, действительно, большой спрос на туризм и доступные квартиры. Сейчас мы ведем переговоры, сумма инвестиций зависит от достигнутых договоренностей, но может составить от 100 до €500 млн", - сказал он.

Назаров добавил, что название компании не разглашается. "Разглашение названия компании может спровоцировать санкционное давление на наших партнеров из Бахрейна", - подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что компания является одной из наиболее динамично развивающихся инвестиционных компаний Ближнего Востока, которая работает по всему миру и развивает множество направлений от инфраструктуры и промышленного строительства до альтернативной энергетики.

По его словам, представители данной организации за прошедший год несколько раз посещали полуостров, для них был организован деловой тур по предприятиям Крыма.

В 2017 году пресс-служба федерации парусного спорта республики Крым также сообщала, что развитием туристической инфраструктуры, в частности яхтенных марин, интересуются бизнесмены из Бахрейна.

ТАСС