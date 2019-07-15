В промпарке Нижнекамска начнут выпускать комплектующие к автоматике для нефтегазохимии

Компания «Метакам» стала первым резидентом промышленного парка «Нижнекамск», вложив в производство 48 млн рублей. Об этом ИА Девон узнал из сообщения администрации Нижнекамского района.

Резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭРа) делает комплектующие для контрольно-измерительных приборов и автоматики, применяемых в нефтехимии и нефтяной промышленности. Основные заказчики компании — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» (группа ТАИФ).



Кроме «Метакама», в нижнекамском промпарке ещё восемь резидентов: «ПромТехСнаб» (выпускает комплектующие для «КАМАЗов»), «Арктон» («антилёд»-жидкости для самолётов), «ЭкоМенеджмент Поволжье» (утилизация отходов), «КамЭнергомаш» (производство газотурбинных установок), «Преттль-К» (кабели для автопрома), «Микрофибра» (сверхтонкие нити) и др. Три производства откроются уже в этом году. Таким образом, промышленный парк набрал уже 90% резидентов.



Предприятия-резиденты Нижнекамского промпарка получают землю для строительства своих производств бесплатно. Местные власти гарантируют бесплатное техприсоединение к инженерным сетям и льготные цены на ресурсы. Электричество будет стоить 3 рубля за киловатт, вода - 23,7 руб. за кубометр, газ – 5,9 руб. за кубометр, говорится в сообщении.

Находится промпарк «Нижнекамск» в черте города, на пересечении улиц Первопроходцев и Индустриальная.



Справка ИА Девон:

Резиденты промышленного парка «Нижнекамска» смогут в приоритетном порядке получать господдержку и субсидирование. Так, власти района обещают предоставлять компаниям льготные кредиты до 45 млн. руб. по 5%.

Среди преимуществ данной особой зоны называется доступная транспортная инфраструктура. Так, расстояние до речного порта города — 5 км; до международного аэропорта «Бегишево» — 34 км, до железнодорожного логистического терминала — 21 км. Неподалеку проходит федеральная трасса «М7».



Подобные зоны создаются в каждом районе Татарстана. К примеру, в начале июля ИА Девон сообщал о новых резидентах ТОСЭР в Зеленодольском районе.

ИА Девон