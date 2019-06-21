Дмитрий Медведев посетил завод "Тула-СТаль"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил металлургический завод «Тула-Сталь» в рамках рабочего визита в Тульскую область. Возможности нового предприятия ему продемонстрировали Президент ПМХ Евгений Зубицкий и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В рамках экскурсии Председатель Правительства ознакомился с работой конвертера, машины непрерывного литья заготовок, прокатным производством и складом готовой продукции, а также с планами по дальнейшему развитию площадки.

Тула-Сталь – партнерское предприятие ПМХ. Это один из крупнейших инвестиционных проектов, реализованных в отечественной металлургии. Инвестиции в строительство завода составили 55 млрд руб. Тула-Сталь стал первым в истории России интегрированным производителем качественного сортового проката из конвертерной стали. Продукция завода будет использоваться в строительстве, машиностроении и метизной промышленности. Ежегодно завод сможет выпускать около 1,8 млн тонн проката.

На предприятии используются наилучшие доступные технологии в сфере охраны окружающей среды. Впервые в практике отечественной металлургии в системе газоочистки кислородно-конвертерного цеха помимо рукавных фильтров установлен электрофильтр, позволяющий эффективно очищать исходящие конвертерные газы. Также на предприятии действует полностью замкнутый водооборотный цикл.

На предприятии созданы 1800 рабочих мест. Деятельность Тула-Стали обеспечит порядка 35 млрд руб. налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 2030 г.