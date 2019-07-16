Новикомбанк на МВМС-2019 подписал соглашения на 20 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал ряд кредитных соглашений, направленных на реализацию приоритетных проектов в области судостроения. Соглашения на общую сумму 20 млрд рублей с лидерами отечественного судостроения заключены в рамках девятого Международного военно-морского салона (МВМС-2019), который проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля.

Средства будут направлены как на строительство ледоколов и судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа и пр., так и на финансирование экспортной продукции предприятий отечественного судостроения.

«Эффективная реализация государственной программы по повышению уровня конкурентоспособности продукции российского судостроения на внутреннем и мировом рынках невозможна без качественной и своевременной поддержки финансовых институтов. Новикомбанк в очередной раз подтвердил статус опорного банка российской промышленности, который способен организовывать финансирование ключевых отраслей отечественной экономики, предлагая самые оптимальные по стоимости и срокам инструменты», – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

В рамках подписанных соглашений Новикомбанк сможет также предоставлять банковские гарантии для обеспечения обязательств контрагентов. Реализуя бизнес-стратегию опорного банка российской промышленности, Новикомбанк предоставляет все виды банковских гарантий, принятых в российской и международной практике. Это тендерная гарантия, гарантия исполнения обязательств и таможенная гарантия.