 
Подписаться на новости
Мероприятия

Специальное предложение для новых клиентов LAPP: скидка 5% на первый заказ

Специальное предложение для новых клиентов LAPP: скидка 5% на первый заказ

16 июля 2019, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 

Обсудить на форуме

303 просмотра

LAPP

Компания LAPP Россия запустила акцию для новых клиентов: до конца июля новые клиенты получают скидку 5% на первый заказ. Скидка действует на всю продукцию LAPP: силовые и контрольные кабели, кабели передачи данных, оптоволоконные кабели, а также на аксессуары и инструменты.

Оформить заказ можно как на сайте компании (через online-форму), так и обратившись в отдел продаж LAPP по электронной почте info@lappgroup.ru или по телефону +7 (846) 231 51 55.

Полный ассортимент продукции доступен в online-каталоге LAPP.

Акция действует до 31.07.2019.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: LAPP

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Программа импортозамещения – драйвер роста промышленных предприятий
В рамках
Минэнерго России налаживет сотрудничество с Японией по вопросам газомоторного транспорта
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно