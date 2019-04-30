Специальное предложение для новых клиентов LAPP: скидка 5% на первый заказ

Продолжение репортажа о производстве на "Полимерпласт"
16 июля 2019, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
Компания LAPP Россия запустила акцию для новых клиентов: до конца июля новые клиенты получают скидку 5% на первый заказ. Скидка действует на всю продукцию LAPP: силовые и контрольные кабели, кабели передачи данных, оптоволоконные кабели, а также на аксессуары и инструменты.
Оформить заказ можно как на сайте компании (через online-форму), так и обратившись в отдел продаж LAPP по электронной почте info@lappgroup.ru или по телефону +7 (846) 231 51 55.
Полный ассортимент продукции доступен в online-каталоге LAPP.
Акция действует до 31.07.2019.